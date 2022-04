Catania, domani in piazza Università una torta da record

Facebook



Shares

Al termine di una settimana intensa, dedicata alla raccolta fondi per la Fondazione Telethon, domani domenica 24 aprile, un appuntamento di grande richiamo in Piazza Università a Catania. A partire dalle 17 e 30 un pool di chef, pasticceri e volontari dell’associazione Ristoworld Italy e i ragazzi delle scuole alberghiere di Catania Pestalozzi e Fermi-Eredia daranno vita al montaggio di una mega torta Telethon. L’evento sarà live.

Partners ufficiale l’azienda Mr. Food Sicily, sponsor e fornitore certificato degli ingredienti della torta di ben 7 metri che sarà realizzata in piazza a base di cannoli e crema di pistacchio. Il dolce potrà essere ovviamente degustato in serata, previa donazione a favore di Telethon.

«La nostra associazione tiene molto ad essere presente in prima linea in questo genere di attività – ci dice Andrea Finocchiaro, responsabile del nucleo Ristoworld Emergency – e siamo felici e ben lieti di dare il nostro supporto a progetti in grado di aiutare chi ne ha bisogno. Domenica 24 aprile saremo in piazza proprio per testimoniare questi valori».

Sulla stessa lunghezza d’onda, Marcello Proietto di Silvestro, presidente di Ristoworld. «Sostenere la ricerca accanto a Telethon è un onore grande. La ricerca restituisce speranza e dona il sorriso e i nostri volontari, capitanati dallo chef Andrea Finocchiaro, ancora una volta sono scesi in campo: sono loro, le generose Berrette Bianche, cuochi e pasticceri che in questi giorni invitano alla donazione proponendo il dolce tipico siciliano, il cannolo, che così diventa un formidabile testimonial della solidarietà del popolo catanese e siciliano verso la ricerca scientifica di eccellenza in terapie accessibili a tutti».

Maurizio Gibilaro, coordinatore Telethon Catania e Gina Aloisio, anima e motore dell’evento, esprimono grande soddisfazione per l’iniziativa. «Finalmente ritorna dopo due anni di stop il villaggio Telethon con la manifestazione CamminiAmo per la Vita. Siamo arrivati alla 12esima edizione. Quest’anno il palcoscenico della solidarietà ha accolto tanti artisti, associazioni, istituzioni. Tutti insieme per portare avanti la ricerca scientifica delle malattie genetiche rare; sono stati quattro giorni ricchi di eventi di inclusione sociale, culturale e artistica che sono serviti come trampolino di lancio per il grande appuntamento di domenica 24 aprile. Inizieremo alle ore 8 del mattino con la gara provinciale podistica organizzata dalla Fidal; a seguire alle ore 10 la Walk of life e finire in bellezza, a partire dalle 17,30, con la realizzazione live di una mega torta a cura di Ristoworld Italy e Mr.Food».

Mi piace: Mi piace Caricamento...