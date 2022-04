Bollettino Covid 27 aprile: 186 morti, 3 in Sicilia

Facebook



Shares

Sono 87.940 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 186 morti.

In totale le vittime salgono a 163.113 e i casi totali a 16.279.754. Dai ieri sono stati effettuati 554.526 tamponi, con un tasso di positività al 15,85%. In lieve calo i ricoverati: -173 ricoveri ordinari, -15 in terapia intensiva. In totale i ricoverati con sintomi sono 10.155 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 394.

In Sicilia da ieri sono stati registrati 25 morti, di cui solo 3 da ieri e gli altri dei giorni scorsi, che porta il totale delle vittime a 10.529 da inizio emergenza. 6.550 i nuovi contagi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...