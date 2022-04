A Trapani il pianista Carlo Balzaretti in “Spite Marriage”

Facebook



Shares

Domani venerdì 22 aprile, ore 18.30, nella Chiesa Sant’Alberto, in via Garibaldi

La 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani prosegue con il concerto per pianoforte di Carlo Balzaretti: “Spite Marriage”. Una vera e propria “colonna sonora” che Carlo Balzaretti genera dal vivo, improvvisando su tanti temi che fanno da “leitmotiv” all’omonimo film di Buster Keaton (Spite Marriage – Io…e l’amore, del 1929). Una parodia sul matrimonio, che consente di giocare su temi del mondo della canzone, del jazz e della classica, in una sonorizzazione in cui si riproducono anche i rumori, evidenziando tutte le gag del grande personaggio cinematografico. Il pianista, durante la serata, commenterà le immagini in bianco e nero del film muto degli anni Venti, “Spite Marriage”, intrecciando maestria, gusto e divertimento. Una simbiosi tra musica e immagine. La vicenda del film racconta la vendetta di una grande attrice di teatro che per ricambiare l’offesa del tradimento orchestrato dal suo vecchio pretendente si sposa con un uomo semplice e umile (Keaton appunto) che ha una stireria.

Carlo Balzaretti, personalità musicale poliedrica, ha iniziato in giovanissima età l’attività concertistica, tenendo numerosissimi recital pianistici e cameristici in tutto il mondo, prendendo parte a trasmissioni televisive per la Rai e svolgendo un significativo ruolo nell’ambito dell’istruzione e della diffusione della musica classica in Italia. Attivo anche come compositore, è autore di diverse pubblicazioni musicali, edite da Ricordi, da Warner Bros e Hachette

Mi piace: Mi piace Caricamento...