13 misure cautelari a Gela per spaccio di droga

I carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura, a carico di 13 persone, accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina a mano armata e tentativo di furto in abitazione.

Le indagini, svolte dai militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile tra maggio e ottobre del 2020, hanno consentito di raccogliere elementi indiziari in ordine a più di 200 episodi di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, avvenuti nella zona della Stazione Ferroviaria di Gela. Secondo l’accusa, tra i destinatari della misura cautelare ci sarebbero anche gli autori di una rapina a mano armata avvenuta a Gela il 29 maggio 2020 e di un tentativo di furto in abitazione, commesso sempre a Gela il 17 luglio 2020. In particolare, durante la rapina, due giovani armati di pistola e travisati da passamontagna hanno fatto irruzione nella tabaccheria della Stazione di Gela e, dopo aver aggredito un dipendente, si sono impossessati dell’incasso e di numerosi tagliandi Gratta e Vinci.

Il tentato furto invece, contestato a due degli indagati, è avvenuto in un appartamento di una coppia: due giovani, arrampicandosi dal tubo di scarico delle acque piovane di una palazzina del rione Albani Roccella, hanno raggiunto il balcone della cucina e, dopo aver scassinato la porta finestra, si sono introdotti in casa, sicuri del fatto che non vi fosse nessuno perché si stava celebrando il funerale di uno dei due proprietari. Durante le indagini, sono state arrestate in flagranza 5 persone e sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti.

