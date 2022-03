Ultime Covid Italia: 81.811 contagi e 182 morti. In Sicilia 18 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 81.811 i nuovi contagi da covid in Italia oggi, 24 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 182 morti. 545.302 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che si attesta al 15%. Sono 14.153.098 i contagiati dall’inizio dell’emergenza mentre le vittime salgono a 158.436. I guariti sono 12.748.859, 63.553 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 1.245.803 i positivi al coronavirus, 18.913 in più di ieri. Calano intanto i pazienti in terapia intensiva, che sono 19 in meno di ieri, per un totale di 447 e aumentano ricoverati con sintomi, 90 in più di ieri per un totale di 9.029.

IN SICILIA. Altre diciotto vittime e 6.748 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 39.831 tamponi processati. L’indice di positività è 16,9%.

