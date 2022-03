Tornata in presenza a Catania la “23^ Giornata Mondiale della Poesia”

Facebook



Coorganizzata da Comune, Centro Magma e Bottega della Poesia

E’ finalmente tornata in presenza, dopo due edizioni telematiche (2020 e 2021), la 23^ “Giornata Mondiale della Poesia” indetta dall’Unesco. L’iniziativa si è svolta lo scorso lunedì 21 marzo nella cornice dell’auditorium Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura, coorganizzata dal Centro culturale e teatrale Magma di Catania e dal Comune – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la “Bottega della Poesia – Leggiautori”.

L’appuntamento con la poesia, curato da Orazio Indelicato, responsabile della “Bottega della Poesia – Leggiautori” e da Salvo Nicotra, direttore del Centro Magma, è stato particolarmente sentito soprattutto per la delicata situazione che stiamo vivendo, tra una pandemia ancora presente e le tristi notizie di guerra. I numerosi poeti presenti, come tradizione, sono stati chiamati a leggere le proprie composizioni e ad ascoltare quelle degli altri. Tra i partecipanti Patrizia Cava, Caterina De Martino, Davide Di Martino, Letizia Tatiana Di Mauro, Maria Grazia Falsone, Alfio Guzzetta, Santina Lazzara, Eleda Malacasa, Alfio Murabito, Renato Pennisi, Gaetano Privitera, Giovanni Reitano, Francesco Rizza, Rosalda Schillaci, Grazia Scuderi, Salvatore Solarino, Angelo Squillaci, Gianmaria Tesei, Melo Zuccaro.

Presente quest’anno, con il suo entusiasmo, l’assessore comunale alla Cultura Barbara Mirabella che ha messo a disposizione Palazzo della Cultura e con gli organizzatori dell’evento ha ribadito l’importanza dell’iniziativa. “Quello con la poesia è un momento imperdibile – ha sottolineato l’assessore Mirabella – ed infatti con la mia presenza ho voluto dare la giusta importanza ad una iniziativa portata avanti da anni con impegno e perseveranza e che in questi frangenti così delicati ha un valore importantissimo”.

Alla fine, dopo intense letture e riflessioni, il curatore Orazio Indelicato e Salvo Nicotra hanno dato appuntamento a tutti al prossimo anno con la 24^ edizione.

“E’ stato bello ritornare in presenza – ha ribadito Salvo Nicotra – in un luogo prestigioso come il Palazzo della Cultura. Il momento che stiamo vivendo ci porta ad affidarci ancor di più alla poesia che dovrebbe sovrastare la violenza. Lo spirito di tutti nel pomeriggio del 21 marzo era inequivocabilmente rivolto al supremo valore della vita e del suo principale presupposto, la pace. Come Centro Magma tenteremo di avvicinarci, prudentemente, a una certa “normalità e ad aprile, partiranno i concerti di “Fuorischema” con il Duo formato dalla soprano Stefania Pistone e dal chitarrista Daniele Pidone, nell’auditorium dedicato a padre Mannino dalla comunità parrocchiale di Santa Maria della Salute, in via Giannotta 41, a Catania”.

Nella foto, Orazio Indelicato, Salvo Nicotra e ass. Barbara Mirabella – Ph. Ester Privitera

