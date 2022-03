Scommesse online a Palermo, 45 controlli Carabinieri e oltre 1 mln di multe

Facebook



Sanzioni per oltre 1,1 milioni di euro, 45 esercizi commerciali tra bar, rivendite tabacchi, internet point e sale scommesse controllati, 9 punti di scommesse clandestine scoperti, 15 persone denunciate per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, 20 apparecchiature informatiche, di cui 5 penalmente. E’ l’esito di una serie di controlli in materia di scommesse sportive on line effettuati dai carabinieri insieme a funzionari dell’agenzia delle dogane e monopoli fra Palermo e provincia.

A Palermo, i militari della Stazione Olivuzza, in una sala in via Perpignano, hanno denunciato due persone e verbalizzato sanzioni per 110.000 euro, mentre nella zona di via Pitrè il titolare di un internet point è stato sanzionato per 200.000 euro. I Carabinieri della Stazioni di Villagrazia e di Brancaccio, sempre insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane, hanno, invece, deferito in stato di libertà due persone che gestivano due sale giochi, una a Bonagia e l’altra in corso dei Mille. Nella borgata Molara, sono stati i militari della Stazione Mezzo Monreale a elevare sanzioni per 20.000 euro e a sequestrare le apparecchiature di una sala scommesse.

A Borgo Nuovo, i Carabinieri hanno denunciato penalmente il titolare ed il gestore di una sala scommesse e contestato sanzioni complessive per 200.000 euro, mentre in via Trabucco i militari di Resuttana Colli hanno verbalizzato per 10.000 euro. A Termini Imerese e a Trabia sono state controllate e sanzionate due sale scommesse.

Il bilancio delle operazioni è stato di tre persone denunciate e 105.000 euro di sanzioni contestate; a Terrasini due sale scommesse sono state sequestrate, tre persone sono state denunciate e contestate sanzioni per 20.000 euro; a Misilmeri il titolare di una sala è stato denunciato e gli sono state contestate 50.000 euro di sanzioni.

