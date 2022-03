Rampa di accesso al ponte sul torrente Mela a Barcellona Pozzo di Gotto

Facebook



Shares

I lavori sono inseriti nel Masterplan–Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina

Sono in avanzata fase di esecuzione i lavori di realizzazione dei marciapiedi e di messa in sicurezza del passaggio pedonale, tramite l’installazione di guardrail di protezione, sulle rampe di accesso al ponte sul torrente Mela, direzione Barcellona Pozzo di Gotto lato mare, che collega la frazione di Milazzo e Calderà.

La nuova pertinenza stradale consente un più sicuro transito pedonale in una strada con velocità operativa elevata, nonostante i limiti imposti.

Gli interventi suddetti, che rientrano nel Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina, sono inseriti nel complessivo progetto di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle strade provinciali 72/D, 73 e 75 bis, nei Comuni di Merì, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano.

L’importo complessivo per tutte le opere progettuali ammonta a 1.000.000 di euro ed è stato finanziato con delibera CIPE n° 26/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno”.

L’impresa che si è aggiudicata i lavori è la CADEL S.C.A.R.L. mentre la consorziata che ha in esecuzione i lavori è la C & C Costruzioni di Calabrese.

Il Direttore dei lavori è l’ing. Anna Chiofalo mentre il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonino Sciutteri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...