Premiazione personale O.S.S. reparti Covid

La pandemia da Covid-19 improvvisamente esplosa nel febbraio 2020 ha costretto tutte le attività del Paese e quindi anche quelle del nostro Istituto a un improvviso stop di tutte le attività. Adesso si intravede un po’ di respiro ma il ricordo di quanto è accaduto rimarrà sempre vivo in tutti noi.

Per questo motivo, oggi venerdì 18 marzo 2022, abbiamo deciso, su proposta del segretario Vincenzo Zarbo e in accordo con il sindacato UGL di conferire una targa in segno di ringraziamento al personale Ausiliario socio sanitario che -insieme all’operato del personale sanitario costituito da medici e infermieri- si è speso per la lotta contro questa terribile pandemia.

Il presidente dell’Istituto per la Cultura Siciliana, Luigi Asero, alla presenza del direttore sanitario l’azienda ospedaliera Cannizzaro, dr. Salvatore Giuffrida, dei rappresentanti sindacali della UGL Antonino Neri e Angelo Pizzati è stata consegnata una targa in rappresentanza di tutto il personale OSS alla signora Graziella Fiammingo impegnata in reparto Medicina Covid.

A seguire il breve video della cerimonia di consegna e qualche immagine dell’evento.

