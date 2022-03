METEO. Settimana di freddo￼

Facebook



Torna il gelo in Italia per almeno una settimana. Temperature di 8-10°C sotto la media, dal weekend in poi, picco del gelo a metà della prossima settimana, in particolare al centro-nord e sulla fascia adriatica. L’alta pressione delle Azzorre si spinge verso la Scandinavia e si unisce all’anticiclone russo-siberiano, i venti si dispongono a tutte le quote da est-nord-est sul comparto russo, allargando un corridoio esteso dall’Alto Adriatico fino alla Siberia.

Mattia Gussoni, meteorologo de ilmeteo.it conferma che dalle prossime ore e fino almeno a metà della settimana le temperature scenderanno lentamente e potremo avere più episodi di neve sul centro-sud, lato adriatico in primis.

Tendenza – Settimana con ondate di maltempo e gelo russo in arrivo a più riprese, freddo.

