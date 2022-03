Messina: aggiudicati appalti lavori stradali per due milioni e quattrocentomila euro

Facebook



Ventisei le arterie stradali interessate dagli interventi di manutenzione straordinaria

Il Commissario straordinario della Città metropolitana di Messina, ing. Leonardo Santoro, rende noto che Palazzo dei Leoni ha proceduto all’aggiudicazione di tre appalti relativi a lavori su ventisei strade provinciali per un ammontare complessivo di due milioni e quattrocentomila euro.

I singoli interventi, ciascuno di ottocentomila euro, riguardano le strade provinciali 181/d, 180, 181e, 80, 84, 85 e 87”, “Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali 119, 120, 109a, 105, 129/a, 124d e 123” – (Annualità 2021)” e “Lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali 129/a, 124/d, 123, 56, 57, 58, 59, 60, 61/b, 73, 75 e 80/bis”.

Tutti gli appalti rientrano nel Programma per la manutenzione straordinaria di strade e scuole a valere sulle risorse di cui al comma 883 dell’art. 1 della Legge 145/2018 – annualità 2021-2025 – per la Città Metropolitana di Messina allegato al Decreto del Dirigente Generale n. 356 del 22 ottobre 2021 – Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 6 “Osservatorio sulla finanza locale e coordinamento fondi extraregionali in favore degli Enti locali”.

