Matrimoni falsi per veri permessi di soggiorno: 5 arresti a Messina

Matrimoni falsi per veri permessi di soggiorno.

Un’associazione criminale transnazionale finalizzata a eludere la normativa nazionale in materia di immigrazione è stata scoperta a Messina dalla Polizia di Stato.

Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone, indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’ingresso clandestino in Italia ovvero della permanenza, altrettanto illegale, di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina.

