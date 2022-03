Facebook



Convegno a Giarre per promuovere la partecipazione delle donne nelle discipline scientifiche organizzato dalla Fidapa Porto dell’Etna

Si è svolto nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Industriale Fermi-Guttuso di Giarre l’incontro dal titolo “Le donne della scienza e per la scienza”, organizzato dalla Fidapa Porto dell’Etna della presidente Piera Bonaccorsi con la partecipazione della prof.ssa Alessia Tricomi (Prof. Ordinario del Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell’Università di Catania).

L’iniziativa della sezione ripostese, curata dalla past presidente Maria Caramagno, dà attuazione al programma delle Past Presidenti Fidapa (Nazionale e Distrettuale) che si propone di: “sollecitare le nuove generazioni ad intraprendere le discipline scientifiche STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics); superare gli stereotipi di genere mediante attività di formazione che privilegino il mentoring e l’accesso a tali discipline per le donne, allargando il concetto di competenze scientifiche e tecnologiche anche a quelle artistiche.

Durante l’incontro, rivolto agli studenti dell’Istituto Tecnico, è stato proiettato un video per conoscere alcune figure femminili, di ieri e di oggi, attive in ambito scientifico, attraverso i momenti più significativi che hanno segnato le loro vite e le problematiche connesse ai traguardi professionali ottenuti.

“Il nostro obiettivo – dichiara la presidente Piera Bonaccorsi – è quello di puntare i riflettori sul tema ‘Donne e Scienza’, per promuovere una maggiore partecipazione delle donne e delle ragazze alle attività, alla formazione e alle professioni scientifiche. Nonostante alcuni recenti progressi in questo ambito, come l’aumento del numero di laureate, il raggiungimento dell’uguaglianza e della parità nelle discipline scientifiche resta una sfida per la politica e la comunità scientifica. Da qui la necessità, sottolineata anche dall’ONU, di promuovere cambiamenti a più livelli, per affrontare il divario di genere esistente in queste discipline dove, ancora oggi, le donne sono pochissime rispetto agli uomini”.

