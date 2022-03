IX Edizione del Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” San Mauro Castelverde

Facebook



Il Comune di San Mauro Castelverde (PA) indice la IX Edizione del Premio Letterario “Paolo Prestigiacomo” per promuovere e riportare all’attenzione l’opera dello scrittore maurino Paolo Prestigiacomo (San Mauro Castelverde, 1947 – Roma, 1992).

Il Premio, indetto nel 1993 su iniziativa di Gabriella Sica e Nunzio Prestigiacomo, si è protratto per un totale di sei edizioni fino al 2007. Ripreso nel 2019 da Fabrizio Ferreri in collaborazione con Grazia Calanna e con il sostegno dell’amministrazione comunale, di Gabriella Sica e di Nunzio Prestigiacomo, annovera tra i vincitori figure fondamentali della scena poetica italiana contemporanea: Patrizia Cavalli (1993), Franco Loi (1994), Franco Marcoaldi (1995), Valerio Magrelli (1996), Iolanda Insana (1997), Maurizio Cucchi (2007), Tiziano Broggiato e Giuseppe Grattacaso (2019), Milo De Angelis e Umberto Piersanti (2021).

Quest’anno la giuria del Premio è composta da Gabriella Sica (Presidente), Silvano Salvatore Nigro, Elisa Biagini, Gilda Policastro, Alberto Bertoni. Il Premio è aperto a opere di poesia in lingua italiana edite dal 10 marzo 2021. La partecipazione è gratuita. Per tutte le informazioni è possibile prendere visione del bando allegato al presente Comunicato Stampa.

Il Premio è inserito nell’ambito del Festival di Poesia Paolo Prestigiacomo, fondato e diretto da Fabrizio Ferreri in partnership con il periodico culturale l’EstroVerso diretto da Grazia Calanna, giunto alla seconda edizione.

Nell’ambito del Festival, il giorno precedente alla serata di premiazione si terrà il convegno “La poesia e la sconfitta. Ripensare i margini”. Il Comitato Scientifico del convegno è composto da Andrea Accardi, Giuseppe Condorelli, Diego Conticello.

Gli Atti del convegno dell’edizione 2021 “Diamoci verso. Visioni, pratiche e ricognizioni della poesia in Sicilia” usciranno nel mese di aprile 2022 per l’editore Le Farfalle, a cura di Fabrizio Ferreri e Grazia Calanna e in collaborazione con Andrea Accardi, Giuseppe Condorelli, Diego Conticello.

Il programma completo delle giornate del Festival sarà pubblicato sul sito de l’EstroVerso (www.lestrverso.it) a partire dal mese di giugno 2022.

“Con il Premio e il Festival di poesia intitolato a Paolo Prestigiacomo, poeta di San Mauro Castelverde, discepolo e amico di Palazzeschi, scomparso prematuramente a Roma nel 1992 – dichiara il Sindaco, Giuseppe Minutilla – e con l’istituzione prossima della Casa della Poesia a lui intitolata, l’Amministrazione comunale intende proseguire su quel percorso di rigenerazione culturale indispensabile per valorizzare tutte le energie di futuro del nostro splendido borgo storico”.

“Rafforzati dal riconoscimento prestigioso di Civic Places assegnato a fine 2021 dalla Fondazione Italia Sociale ai luoghi del Festival Prestigiacomo – dichiara Fabrizio Ferreri, fondatore e direttore artistico del Festival – questa nuova edizione del Festival e del Premio di poesia edita Prestigiacomo conferma la propria presenza con rinnovato entusiasmo, coltivando una visione della poesia come spazio aperto e non scontato di comunione, provando a riscoprire, in una società fortemente accentrata, il valore e il potenziale di ciò che, al margine, non perciò è marginale”.

Foto di San Mauro Castelverde di Mauro Leonarda

