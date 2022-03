Isola delle Femmine, Mostra: “Un caffè a Casa Di Maggio”

Facebook



Organizzata da BCsicilia Isola delle Femmine in collaborazione con l’Associazione Isola Pittsburg Forever “Un caffè a Casa Di Maggio”, mostra di antichi accessori usati per la preparazione del celebre bevanda. L’esposizione si terrà a Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino, 14 a Isola delle Femmine e sarà aperta al pubblico sabato 26 e domenica 27 Marzo 2022 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Saranno esposti antichi utensili casalinghi per la tostatura, macinazione, preparazione e presentazione del caffè: oggetti d’epoca della collezione privata di Agata Sandrone.

Ingresso Libero. L’evento consentito secondo le normative Covid-19 vigenti. Per informazioni e prenotazioni tel. 320.9089061 – Email: isoladellefemmine@­bcsicilia.it.

Una piccola collezione privata che raccoglie alcuni oggetti di fine Ottocento per la lavorazione del caffè. Tra questi una serie di tostacaffè dalle curiose forme a padella, cilindrici o tondi, che servivano per tostare i chicchi crudi, di colore verde. Una serie di macinacaffè di legno e di latta dalle diverse conformazioni e dimensioni risalenti dagli ‘30 agli anni ’70 del secolo scorso. Le caffettiere da quella Turca alla napoletana a quella con la spiritiera. Il tutto impreziosito con alcune tazzine da collezione con caffettiere di ceramica e il Samovar un recipiente di metallo, provvisto di un fornello che consente di mantenere sempre calda l’acqua. Un tempo il caffè si otteneva per colata: in un recipiente si metteva il caffè tostato e macinato, vi si versava sopra acqua bollente e si lasciava riposare un po’ per poi filtrarlo e servirlo. Succedeva spesso però che per risparmiare si usava meno caffè e più acqua bollente per aumentarne la quantità: ne veniva fuori l’ormai noto “caffè di famiglia”, a cafiata,

Oggi tutti questi oggetti non vengono più usati, sono stati sostituiti dalla moka e dalle macchinette del caffè, con cialde o capsule.

