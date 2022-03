Incontri formativi su fede, arte e tradizioni promossi da Siciliatourleaders e BCsicilia

Facebook



Shares

“La Sicilia tra fede, arte, natura e tradizioni popolari” è il titolo del seminario formativi on line per Accompagnatori e Guide Turistiche promosso da Siciliatourleaders e BCsicilia: quattro incontri che si terranno tutti nel mese di marzo 2022 alle ore 17. Si inizia giovedì 10 e, dopo la presentazione del dott. Giancarlo Sotera, Presidente siciliatourleaders, e del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia, si terrà la conferenza dal titolo “I Pupi siciliani patrimonio dell’Unesco”. I successivi incontri, previsti giovedì 17 e giovedì 24 riguarderanno “Le celebrazioni della Pasqua nell’Isola: la Sicilia occidentale” e “Le celebrazioni della Pasqua nell’Isola: la Sicilia orientale”. Il seminario si concluderà giovedì 31 con un incontro sul tema “Prodotti tipici per un turismo esperienziale”.

Le prime tre lezioni saranno tenute dalla dott.ssa Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte e Presidente della Sede di BCsicilia di Catania, mentre l’ultima lezione sarà tenuta dal dott. Mario Liberto, Agronomo, storico dell’enogastronomia mediterranea e Direttore Dipartimento della Cultura rurale e alimentare di BCsicilia.

Gli incontri sono gratuiti per i soci di Siciliatourleaders e BCsicilia. Per i non soci è prevista una quota di partecipazione: € 5 per singolo incontro € 15 intero seminario.

Nella foto, Pasqua Cerami

Mi piace: Mi piace Caricamento...