Imprenditrici e top manager a convegno a Catania sul ruolo delle donne

Facebook



Shares

Per la ripartenza e la crescita sostenibile dei territori del Bel Paese

In occasione del convegno sarà premiata Anna Grassellino, la scienziata italiana che al Fermilab di Chicago sta progettando il computer quantistico più potente al mondo, indicata da Obama tra i giovani più promettenti del Pianeta

Dall’agroalimentare all’industria del turismo e dell’accoglienza, dalle manifatture del tessile, della moda, degli accessori e del design alle banche e alle istituzioni finanziarie, donne imprenditrici e top manager di successo di ogni parte d’Italia si sono date appuntamento il prossimo 1° aprile a Catania. Sono le artefici di storie di aziende e fabbriche che danno vitalità, benessere e prospettive di un futuro migliore ai territori nei quali operano da decenni con una visione sistemica sostenibile e consapevole attraverso la valorizzazione della leadership femminile: un atteggiamento di cura verso le persone, l’ambiente e le relazioni, nel solco di un progresso tecnologico che tenga conto degli effetti sugli ecosistemi. È questa la formula di una piena sostenibilità che non si limita pertanto alla sfera ambientale, economica e sociale, ma che comprende l’essere umano nella sua interezza. Nella definizione di sostenibilità si legge infatti: “Condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”. Questo modo di fare impresa, lontano dai vecchi schemi, ha radici nella tradizione italiana e può vantare un’esperienza pluriennale di best practices nell’affrontare le straordinarie sfide globali contemporanee con responsabilità, solidarietà e consapevolezza. Questo modello di impresa femminile sarà protagonista il prossimo 1° aprile al Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center di Aci Castello (CT) del Convegno nazionale AIDDA-Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda e del 40° Anniversario AIDDA Delegazione Sicilia dal titolo “SOSTENIBILITÀ e CONSAPEVOLEZZA: il ruolo delle donne per la crescita dei territori”, voluto e organizzato da Ornella Laneri, presidente AIDDA Delegazione Sicilia.

«La scelta di organizzare un convegno a Catania con un tema così attuale e, allo stesso tempo, estremamente delicato, quello della sostenibilità, è stata dettata innanzitutto dalla linea che da qualche anno è stata impressa dalla presidenza nazionale di AIDDA, che ha identificato tra i principali ruoli dell’impresa al femminile quello di guidare un cambiamento consapevole e urgente. Ed è proprio delle azioni messe in atto per questo cambiamento che si parlerà al convegno del 1° aprile con donne che ricoprono posizioni apicali nel mondo dell’impresa e delle aziende e che hanno fatto scelte non sempre condivise ma che, grazie a consapevolezza e costanza, hanno prodotto i risultati che si erano prefisse contribuendo al rinnovamento e all’innovazione di processi e di prodotti nel rispetto dell’ecosistema. Con il termine consapevolezza intendiamo la compassione, la comprensione e la saggezza necessarie da parte delle leader e dei leader per trasformare i sistemi, così come per cambiare il modo di pensare, di relazionarsi e di operare senza dare mai nulla per scontato», dichiara Ornella Laneri, presidente AIDDA Delegazione Sicilia.

I temi e le protagoniste

Le ricadute di un’imprenditorialità sostenibile consapevole quando sono le donne ad agire sui territori in termini di ben-essere delle comunità, di rigenerazione dei luoghi, formazione delle nuove generazioni e di pari opportunità, saranno gli highlights del convegno di Catania.

«AIDDA – dice la presidente nazionale AIDDA, Antonella Giachetti – crede nella necessità che si sviluppi una profonda trasformazione del sistema economico e sociale e del paradigma di pensiero che lo informa affinché un futuro sia possibile. Dopo la pandemia e con tutto ciò che sta accadendo sia in termini di conflitti geo-poilitici che di incontrollabilità riguardo a molti fattori produttivi (energia, materie prime, ecc.), appare chiaro che dobbiamo invertire la rotta e avviare un radicale ripensamento del sistema, dalla revisione del concetto di “crescita” alla localizzazione delle produzioni di beni indispensabili. E i criteri cardine delle decisioni saranno due “valori femminili”: la “visione sistemica” (interconnessione fra ogni azione messa in campo) e il “valore della dimensione della cura”, quale agire con responsabilità “affettiva” nei confronti delle persone e dell’ambiente. Le urgenti scelte strategiche economiche dovranno basarsi su questi due pilastri o potrebbe non esserci un futuro. Queste imprese al femminile testimoniano che il percorso su quei due pilastri per loro è già avviato». A moderare il Convegno sarà Barbara Santoro, Sustainability Advisor di Anima per il sociale nei valori d’impresa, autrice di “Pensare sostenibile. Una bella impresa” (Egea edizioni).

Le imprenditrici e le top manager protagoniste saranno: Roberta Garibaldi (Ad ENIT); Martina Caruso (chef dell’Hotel Signum di Salina, una stella Michelin); Marisa Paulis Mancini (Cantina delle vigne Piero Mancini); Francesca Planeta (Cantine Planeta); Nadia Zenato (produttrice Zenato Winery); Enrica Arena (co-fondatrice e CEO Orange Fiber); Ilaria Maria Dalla Riva (Head of People & Culture Italy-UniCredit); Carlotta de Bevilacqua (presidente e AD Artemide Group). Ad aprire i lavori saranno Ornella Laneri (presidente AIDDA Delegazione Sicilia) e Antonella Giachetti (presidente nazionale AIDDA).

Le Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda del turismo diventano “sentinelle” di ENIT

Il prossimo 1° aprile, a conclusione del Convegno nazionale di Catania sarà firmata la convenzione tra AIDDA, nella persona della presidente nazionale Antonella Giachetti ed ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo, per la quale sarà presente l’AD Roberta Garibaldi. La convenzione rappresenta l’esito di diversi confronti avvenuti tra le imprenditrici e le dirigenti d’azienda del settore turismo di AIDDA con il presidente ENIT Giorgio Palmucci in uno dei periodi più cupi della storia contemporanea, quello segnato dalla pandemia, durante il quale più di 70 socie hanno avuto il coraggio di avere paura insieme, attivando linee di informazione, incontri e di eventi formativi online. È alle imprenditrici di AIDDA che sarà dedicata la firma della convenzione di Catania attraverso la quale, tra gli altri punti, AIDDA metterà a disposizione di ENIT informative in merito a criticità, opportunità ed evoluzioni riscontrate nel settore del turismo nelle aree territoriali dove sono operative le associate AIDDA, divenendo così quest’ultime delle vere e proprie “vedette” del turismo italiano.

Il Premio ad Anna Grassellino

In occasione del Convegno di Catania AIDDA Delegazione Sicilia premierà la marsalese Anna Grassellino, laurea in ingegneria elettronica a Pisa, PhD in fisica all’università della Pennsylvania, tesi di laurea a Vancouver. 40 anni, tre figli, scienziata siciliana partita da Marsala, Anna Grassellino oggi dirige a Chicago il Superconducting Quantum Materials and Systems Center del Fermilab che sta costruendo il più potente computer quantistico del mondo. Un progetto da 120 milioni di dollari e 200 scienziati. Barack Obama l’ha indicata tra i giovani più promettenti del Pianeta.

Diretta streaming il 1° aprile 2022 dalle ore 16 alle 18.30 sul canale YOUTUBE di AIDDA-Associazione Imprenditrici





Nella foto, Anna Grassellino

Mi piace: Mi piace Caricamento...