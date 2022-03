Il tour 2022 della giovanissima Ariete farà tappa in Sicilia

Facebook



Shares

Portavoce della Generazione Z, Ariete è la giovanissima cantautrice che ha appena debuttato con il tanto atteso album “Specchio” (Bomba Dischi) arrivato dopo il grande successo degli EP “Spazio” e “18 anni” e dopo il singolo “L’Ultima Notte” (certificato platino Fimi/Gfk), colonna sonora dell’estate 2021. L’album uscito da meno di una settimana ha già registrato 1 milione di ascolti nelle prime 24 ore. Questi numeri si aggiungono ai 150 milioni di streaming che Ariete ha registrato sulle piattaforme streaming dal suo debutto nella musica nel 2020.

Ariete tornerà live con 21 date dal vivo: dopo aver annunciato il tour nei club che in pochi giorni ha visto 6 date su 8 sold out, ora la cantautrice del momento posticipa le date riprogrammandole e aggiungendone 13 nuove, per un totale di 21 live in partenza da giugno. Il tour è una produzione Bomba Dischi e i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date e le nuove venue. Ariete farà tappa in Sicilia con due date:

BAGHERIA venerdì 19 agosto – Piccolo Parco Urbano (in collaborazione con GoMAd Concerti).

CATANIA sabato 20 agosto 2022 – Villa Bellini (nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, nonché della nuova edizione della rassegna Sotto il Vulcano 2022, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita)

Mi piace: Mi piace Caricamento...