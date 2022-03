I.T.S Catania, Accademia Mediterranea della Logistica protagonista domani su Rai Storia

Facebook



Dopo la partecipazione al “Let Expo” di Verona l’I.T.S. di Catania torna ad essere protagonista del panorama della comunicazione nazionale. domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 22.10 su Rai Storia (canale 54 del digitale terrestre, sul canale 23 di TivùSat e al canale 805 di Sky Italia) verrà trasmesso il docufilm sull’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile etnea.

Un palcoscenico importante per una realtà ampiamente consolidata. “Dopo anni di intense attività arrivano ancora risultati importanti e grandi soddisfazioni- spiega la Vice Presidente dell’ITS di Catania Brigida Morsellino- questo docufilm diventa un appuntamento importante, da celebrare adeguatamente, perché metterà in mostra davanti all’intero Paese tutte le competenze, gli sforzi e la dedizione che stanno mettendo i nostri ragazzi, e tutti coloro che a vario titolo lavorano per loro incessantemente, per diventare i futuri professionisti della società del domani. Non solo- prosegue la dirigente- si tratta di una vetrina che, dall’altra parte dello schermo, saprà certamente attirare migliaia di giovani che vogliono avere una visione più ampia dell’offerta formativa che si fa sempre più ricca grazie ai nostri corsi”.

Già lo scorso aprile la prof.ssa Morsellino, ospite dello show “Questa è la vita!” fu ringraziata personalmente dal ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi, che sottolineò come “la dirigente scolastica nel momento più difficile ha dimostrato che cos’è la nostra scuola. Una scuola che non abbandona nessuno, una scuola innovativa”.

Al centro, nella foto, Brigida Morsellino

