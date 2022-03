Guide Turistiche Eolie Messina Taormina: “Donne al Duomo”

Facebook



Shares

Domenica 27 marzo 2022 l’associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina propone un percorso al femminile che vuole porre l’accento sull’importanza umana e sociale della Donna.

Il tour si incentra sulle immagini in rosa riconoscibili nella piazza che maggiormente rappresenta la città.

Piazza Duomo, la cattedrale, il campanile e la fontana di Orione, diventano la scena in cui, nel corso della mattinata, l’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina parlerà di quelle icone alle quali spesso si guarda distrattamente e delle quali si conosce poco la storia.

Donne al Duomo è il titolo dell’evento che si svolgerà esclusivamente all’aperto a partire dalle ore 10.30. L’obiettivo principale del tour è avvicinare i cittadini e i curiosi ai dettagli contenuti in un itinerario che celebra l’eterno femminino.

Il percorso è proposto al costo di € 6.00 a persona, gratis per i bambini fino all’età di 12 anni e € 3.00 da 12 a 18 anni. In ottemperanza alle norme per il contenimento del COVID19 i partecipanti dovranno indossare DPI e, onde evitare assembramenti, sarà necessario prenotare inviando mail a guideturistichemessina@gmail.com o in alternativa chiamando al 371 4171565

***

L’Associazione “Guide Turistiche Eolie Messina Taormina” rappresenta un gruppo di guide turistiche multilingue abilitate della Regione Siciliana che da molti anni opera nella propria terra con passione, preparazione e competenza.

Propone visite guidate di città, siti archeologici, musei, aree naturalistiche e non solo, garantendo professionalità, cortesia e competenza frutto di un costante impegno di studio e aggiornamento e di profonda conoscenza del territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...