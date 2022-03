Facebook



Shares

Di Salvo Zappulla

Cosa succede se una tra le scrittrici più amate d’Italia come Annamaria Piccione e un autore scriteriato, genialoide, come Angelo Orlando Meloni decidono di scrivere un romanzo a quattro mani? Succede che nascono libri come questo: “G.S.T. (Gruppo speciale Trovamicio), edito da Lunaria, con illustrazioni di Marco Crimi, per la delizia dei bambini e dei lettori in generale.

Professionalità, stravaganza e fantasia si mescolano e si assemblano in perfetta armonia dando vita a una storia originale, ironica, avvincente, che oltre a profondere gioia e allegria nell’animo, invita alla riflessione, invita a scacciare dalla mente i pensieri molesti, quello dell’invidia in particolare, il sentimento più brutto che possa esistere, perché fa incattivire, fa chiudere in se stessi e porta a compiere azioni di cui poi ci si pente.

Ne sa qualcosa il cane Polpetta il quale, roso dalla gelosia, fa di tutto per scacciare di casa il gatto Mirtillo, salvo poi pentirsene amaramente. Ma gli animali hanno risorse insospettabili, si sa. Si coalizzano per ritrovare il caro micetto e, tra mille peripezie, danno vita a una storia intrigante. Naturalmente ci saranno anche i cattivi a contrastare la loro indagine. Una storia semplice, accessibile ai bambini, di presa immediata, che regala spirito di avventura e tante emozioni.

Un libro tutto siciliano questo, compreso l’editore, a dimostrazione che nella nostra terra cose buone se ne producono. Eccome! Attraverso un linguaggio idoneo si può raccontare qualsiasi storia a un bambino e le illustrazioni hanno una importanza fondamentale, devono essere coerenti con il testo e in sintonia con la fascia di età cui fanno riferimento, come in questo caso. E allora cosa c’è di meglio, in un periodo di ristrettezze della libertà, di quarantene e isolamenti, per leggere una storia candida come questa? Candida come il cuore dei poeti e di tutti coloro che riescono ancora a sognare.

Nella foto, Annamaria Piccione

Mi piace: Mi piace Caricamento...