Domani a Palermo si chiude il primo week end di “Prima Vera Contemporanea”

Domani, domenica 7, si chiude il primo week end di “Prima Vera Contemporanea – Rassegna di Musiche Eterodosse” la nuova rassegna di Curva Minore, curata da Valeria Cuffaro, che da continuità al lavoro fervido e incisivo di Lelio Giannetto, fondatore dell’associazione.

Alle 21.00 (Sala Perriera, Cantieri Culturali alla Zisa – Palermo) andranno in scena i concerti “Solo 1” con Gunda Gottschalk (violino) e “Solo 2” con Carl Ludwig Hubsch (basso tuba). I due musicisti tedeschi comporanno il trio con Gianni Trovalusci (flauto traverso, tubi sonori) alle 22.00 per il concerto “Gran Comunion” con la SIO-Sicilian Improvisers Orchestra. Sarà possibile ascoltare il lavoro finale dei musicisti coinvolti nel workshop sull’improvvisazione “Free Play”, tenuto da Gottschalk e Hubsch: un invito alla libera improvvisazione, alla sperimentazione sonora con un approccio ludico che prevede sequenze di gioco costruite attraverso principi formali, da sempre importante linea programmatica di Curva Minore.

“Gunda Gottschalk e Carl Ludwig Hübsch sono due fuoriclasse dell’improvvisazione, entrambi tedeschi, e si incontreranno per la prima volta con il grande interprete romano Gianni Trovalusci – spiega Valeria Cuffaro – Cosa scaturirà nelle serate di sabato 26 e domenica 27 dalla fervida fantasia, creatività e sensibilità di questa inedita formazione che prende il nome di TrHuGot lo scopriremo insieme. Seguirà un secondo set in cui insieme ai musicisti coinvolti nel workshop daranno vita a piccoli gruppi di improvvisazione variamente assortiti, sotto l’egida del gioco dei suoni. La seconda serata, il 27, si aprirà con i due concerti solisti di Gunda Gottschalk con le sue acrobatiche evoluzioni sonore che spaziano dai suoni ruvidi e graffianti fino alle sonorità più calde e delicate attraversando tutta la gamma dei colori e Carl Ludwig Hübsch con il più grave degli ottoni, quel suono che, simbolicamente, ci riporta ad un immaginario ancestrale, ma capace di farci viaggiare dalle più alte sfere ai più profondi abissi. La serata culminerà con il concerto Gran Comunion che vedrà riuniti tutti i musicisti partecipanti al workshop.”

La rassegna, che andrà avanti fino al 15 maggio, propone un percorso di ascolto e inter-azione con musicisti e performers attivi nel panorama musicale contemporaneo europeo: Gunda Gottschalk, Carl Ludwig Hubsch, Gianni Trovalusci, Gandolfo Pagano, Anna-Liisa Eller, Taavi Kerikmäe, Dario Buccino, Dejana Sekulic, Giovanni Damiani, Flavio Virzì, Collettivo Minus, Michael Moore (e i suoi giovani allievi), Michele Di Leonardo, Valerio Minore, Thollem McDonas, Angela Villa e la SIO (Sicilian Improvisers Orchestra). Le musiche eterodosse di Prima Vera Contemporanea si pone come obbiettivo l’apertura di nuovi percorsi di senso e significato, offrendo l’esplorazione di sonorità e dimensioni timbriche molteplici per la presenza di artisti che, con la loro diversità compositiva e interpretativa, condurranno l’ascoltatore verso orizzonti esperienziali del sonoro. Al centro della rassegna l’improvvisazione, connubio tra movimento e suono, genesi nel momento, ma anche musica contemporanea, rivisitazioni di repertori dalla musica antica al jazz, in un costante valicare delle frontiere musicali.

