Carabinieri Catania trovano armi e droga in cantiere edile Acicatena

Facebook



Shares

I carabinieri hanno scoperto un ingente quantitativo di armi e droga in un cantiere edile di Aci Catena, nel catanese, sospeso a causa di una procedura fallimentare. I militari hanno ispezionato i nove appartamenti in costruzione trovando nascosti in alcune intercapedini quattro pistole: una Smith&Wesson calibro 32 a tamburo, una Browning calibro 7,65 ed una Beretta calibro 7,65 – tutte e tre con la matricola cancellata – una Beretta calibro 7,65 con il numero di matricola, risultata rubata nel 2011 a Riposto, quattro caricatori, un ingente numero di proiettili calibro 7,65.

Trovata anche della droga: due chili di marijuana, quasi mezzo chilogrammo di cocaina, 550 grammi di un’altra sostanza verosimilmente utilizzata per tagliare la droga, insieme a quattro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, tre paia di guanti e quattro passamontagna. I militari erano intervenuti già una prima volta nel cantiere in seguito ad una segnalazione circa alcuni uomini visti entrarvi ed avevano bloccato nove persone poi risultate essere incaricate dello smontaggio di una gru. Il ritrovamento delle armi è della droga è avvenuto in un successivo sopralluogo. Le armi saranno sottoposte ad esami nel Ris di Messina.

Foto repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...