Blitz antidroga della Polizia di Catania a San Giovanni Galermo

Blitz antidroga stamane della Polizia di Stato a San Giovanni Galermo alla periferia di Catania, nell’ambito dell’inchiesta “Mezzaluna” coordinata dalla Direzione Antimafia della Procura. Arresti in corso da parte di agenti della Squadra mobile della Questura etnea per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

