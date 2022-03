Blitz antidroga carabinieri a Partinico: 11 misure cautelari

Facebook



Nel tentativo di eludere le intercettazioni avrebbero utilizzato un linguaggio criptico per comunicare tra loro cessioni e forniture di droga. E’ quanto emerge dal blitz antidroga eseguito dai carabinieri della Compagnia di Partinico che all’alba hanno eseguito 11 misure cautelari a carico di altrettanti indagati, accusati a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. I militari dell’Arma hanno documentato anche un episodio di natura estorsiva: uno degli indagati avrebbe più volte minacciato un uomo per costringerlo a saldare un debito maturato per l’acquisto di alcune dosi di stupefacente.

Le attività di indagine, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, avevano già portato, nel febbraio 2020, all’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto nei confronti di uno degli odierni indagati, che avrebbe pianificato un agguato nei confronti di un uomo, debitore nei suoi confronti di una somma di circa 45.000 euro, quale corrispettivo per l’acquisto di u di n chilo di cocaina.

