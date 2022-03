Al via la vendita dei biglietti e degli abbonamenti del Trapani Comix&Games

Facebook



Svelata nei giorni scorsi, sui social, la special guest della terza edizione del Trapani Comix&Games: Cristina D’Avena, voce storica delle sigle dei cartoni animati, sarà ospite del Festival Mediterraneo della Cultura Pop che si svolgerà dal 20 al 22 maggio alla Villa Margherita. Da oggi sul sito www.trapanicomix.com al via la vendita dei biglietti e degli abbonamenti.

Trapani Comix&Games non è un semplice appuntamento dedicato agli appassionati dei fumetti e dei videogiochi, bensì un grande evento che si inserisce a pieno titolo nella mappa delle manifestazioni nazionali a tema “comics”.

Venerdì 20 e sabato 21 maggio Cristina D’Avena salirà sul palco del Trapani Comix e canterà i brani più noti del suo repertorio. Una notizia, questa, che suscita l’interesse delle generazioni degli anni ‘80 e ’90, ma non solo.

Cristina D’Avena è l’icona del mondo delle sigle tv. Da quando bambina con le treccine intonava “Il Valzer del Moscerino”, con la stessa dolcezza anche oggi riesce a conquistare il pubblico di ogni età. L’anno della svolta fu il 1981 con l’approdo a Canale 5 e l’esordio trionfale con la “Canzone dei Puffi” (Disco d’Oro 1983). Nel 2013, dopo 700 sigle realizzate per il mondo dei cartoni animati e oltre 6 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la cantante emiliana ha festeggiato ufficialmente i suoi 30 anni di carriera sul palco di Lucca Comics&Games, la più importante fiera del fumetto in Italia, la seconda per presenze in tutto il mondo. Lo stesso palco l’ha vista protagonista, nel 2015, con lo spettacolo inedito “Semplicemente Cristina” che ha riscosso, nel suo Summer Tour 2016, successi in numerose piazze italiane.

È stata ospite d’onore al Festival di Sanremo 2016. Dopo il clamoroso successo del tour estivo 2017, l’artista bolognese ha pubblicato con Warner Music gli album “Duets” e “Duets Forever”, nei quali ha duettato le sue canzoni con le stelle della musica italiana, rispettivamente certificati disco di platino e disco d’oro. A Sanremo 2019 ha duettato con Federica Carta e Shade nel brano “Senza farlo apposta”. Nel 2022 Cristina D’Avena è protagonista della trasmissione “Il Cantante Mascherato” in onda ogni venerdì su Raiuno in prima serata.

Cristina D’Avena non è l’unica novità lanciata dal Trapani Comix: l’evento del prossimo maggio sarà più ricco rispetto la scorsa edizione e nascerà una nuova sezione che, però, al momento rimane top secret. La locandina di quest’anno è, come consuetudine, un tributo al mondo degli eroi ma con la volontà di voler valorizzare la città: sarà realizzata dall’artista Marvel Simone Buonfantino e sarà presentata nei prossimi giorni.

“L’evento sta crescendo – affermano gli organizzatori – abbiamo notato, infatti, che ad avvicinarsi all’evento non sono solo gli affezionati ma anche i curiosi. Con il tempo abbiamo attirato l’interesse e la curiosità dei trapanesi ma anche di gente al di fuori dei confini locali. La scommessa è stata vinta e quello che anni fa appariva come un sogno sta raggiungendo proporzioni importanti. Il Trapani Comix punta in alto e presto sveleremo altri ospiti e nuove attrazioni di questa terza edizione.”

Già da oggi sul sito www.trapanicomix.com sono disponibili abbonamenti e biglietti giornalieri per l’ingresso in fiera: tre straordinarie giornate per entrare nel magico e colorato mondo del Trapani Comix.

La manifestazione, ideata e organizzata dai Nerd Attack in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese, il Comune di Trapani e aziende del territorio, è tra gli appuntamenti più attesi dell’anno.

