Al Palazzo della Cultura di Catania la “Giornata Mondiale della Poesia”

Facebook



Shares

Lunedì 21 marzo il Centro Magma e La Bottega della Poesia celebrano, insieme al Comune di Catania

Coorganizzato dal Comune di Catania, Assessorato alla Cultura e dal Centro culturale e teatrale Magma, in collaborazione con la “Bottega della Poesia – Leggiautori”, si svolgerà lunedì 21 marzo a Catania, dalle ore 17 alle ore 19, nell’auditorium Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele 121, la “Giornata Mondiale della Poesia” indetta dall’Unesco.

L’iniziativa, che si rinnova annualmente grazie alla sensibilità ed all’impegno di Salvo Nicotra, direttore del Centro Magma e di Orazio Indelicato della “Bottega della Poesia-Leggiautori”, ha raccolto l’adesione dell’assessore comunale alla Cultura Barbara Mirabella che ha messo a disposizione l’incantevole location del Palazzo della Cultura.

L’appuntamento con la “Giornata Mondiale della Poesia”, curata da Orazio Indelicato invita – come specifica la locandina dell’iniziativa – quest’anno, come sempre, a leggere le proprie poesie e ad ascoltare quelle degli altri”. L’iniziativa è in collaborazione con le associazioni Terre Forti e Darshan.

“Non ancora usciti dalla nebbia della pandemia e con la paura ed i fantasmi di una incomprensibile guerra, – sottolinea Salvo Nicotra – dopo due anni in cui abbiamo celebrato l’iniziativa a distanza tramite web, stavolta torniamo in presenza, grazie anche al supporto, all’entusiasmo dell’assessore comunale alla Cultura Barbara Mirabella che ha messo a disposizione l’incantevole location del Palazzo della Cultura. Come Centro Magma abbiamo rivolto sempre particolare attenzione alla poesia sia come entità letteraria sia come ispiratrice e componente intrinseca di testi teatrali. Quest’anno sarà un momento ancora più importante per riflettere, attraverso la poesia, su noi stessi e sulle difficoltà che stiamo vivendo”.

La partecipazione è libera sino ad esaurimento dei posti e nel rispetto della normativa anti Covid, per accedere bisognerà esibire il certificato verde rafforzato e per tutta la permanenza in sala occorrerà mantenere indossata la mascherina. Prima della lettura della poesia verrà richiesto di dichiarare di essere autrice/autore della composizione inedita che si leggerà.

Nella foto, Orazio Indelicato e Salvo Nicotra

Mi piace: Mi piace Caricamento...