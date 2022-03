Agricoltore ucciso a Palermo due anni fa: arrestati la moglie e l’amante

Facebook



Erano la moglie e il migliore amico della vittima, ma da anni erano anche legati da una relazione clandestina che li ha spinti ad organizzare l’omicidio di Carlo Domenico La Duca, un agricoltore palermitano scomparso il 31 gennaio 2019. I carabinieri del Reparto territoriale di Termini Imerese hanno arrestato, con l’accusa di omicidio e soppressione di cadavere, un uomo di 57 anni e una donna di 36 anni. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Palermo.

Le indagini, coordinate dalla Procura del capoluogo siciliano, hanno fornito, attraverso intercettazioni, analisi dei tabulati, analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, assunzione di informazioni e acquisizioni informatiche e documentali, gravi indizi sui due arrestati che da anni sarebbero stati legati da una relazione sentimentale clandestina. I due, dopo aver pianificato l’omicidio di La Duca, lo avrebbero attirato a Palermo, nel terreno di proprietà dell’amico e qui lo avrebbero ucciso per poi portare l’auto della vittima a circa 12 km di distanza dal luogo del delitto per depistare le indagini. I due avrebbero pianificato l’omicidio nei minimi dettagli, così come l’occultamento del cadavere e i depistaggi utilizzando anche utenze segrete e negando fin da subito qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Le indagini hanno anche permesso di demolire i loro alibi.

