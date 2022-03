A Messina in auto con oltre tre chili e mezzo di cocaina: arrestato

Facebook



In auto con oltre tre chili e mezzo di cocaina.

I carabinieri hanno arrestato a Messina un giovane calabrese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno fermato durante i controlli per la verifica del green pass alla rada San Francesco: nella vettura hanno trovato, nascosti dentro lo pneumatico della ruota di scorta riposta nel bagagliaio circa 3,6 chili di cocaina suddivisa in tre panetti.

La droga, sottoposta a sequestro, è stata inviata ai carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche di Messina che, dopo le analisi di laboratorio, hanno accertato la purezza della sostanza stupefacente. Il giovane è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto in carcere.

