A Menfi convegno “La rinascita dei territori”

Facebook



Shares

Venerdì 8 aprile, alle ore 10.00, si svolgerà a Menfi, negli spazi della Biblioteca Comunale il convegno dal titolo “La rinascita dei territori – Legge Regionale di Riforma del Turismo in Sicilia”.

Un focus su quella che sarà la riforma complessiva del settore turistico in Sicilia, sia per gli operatori sia per le strutture ricettive.

La nuova legge regionale modificherà i diversi aspetti fondamentali dell’attuale disciplina, con un adeguamento burocratico e amministrativo alle nuove realtà del turismo internazionale.

Al convegno prenderanno parte Marilena Mauceri, sindaca del Comune di Menfi e Presidente della Rete per lo sviluppo turistico della Valle del Belìce, Franco Valenti, presidente del Gal Valle del Belìce, Manlio Messina, assessore al turismo della Regione Siciliana.

Un vero e proprio tavolo per le politiche turistiche, in cui interverranno anche operatori privati, culturali, pubblici. Tra questi: Giampiero Cappellino, project manager del Club di Prodotto Terre della Valle del Belìce, Antonio Marino, presidente provinciale Federalberghi, Toti Piscopo, presidente sezione turismo e nautica Sicindustria Palermo, Raoul Russo, assessorato al turismo della Regione Siciliana.

Saranno previsti gli interventi finali di: Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, Alessandro La Grassa, direttore del GAL Valle del Belìce, Giuseppe Maiorana, presidente della Rete Museale e Naturale Belicina.

Modera la giornalista Stefania Renda.

L’evento è organizzato dal Club di Prodotto Terre della Valle del Belìce e dalla Rete per lo sviluppo turistico della Valle del Belìce, in collaborazione con il Comune di Menfi, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e del Gal Valle del Belìce.

Mi piace: Mi piace Caricamento...