A Catania l’Associazione Amicri: volontariato per aiutare i più deboli

Facebook



Shares

L’Associazione Amicri, da quando è stata costituita a Catania nel mese di febbraio 2021, ha proseguito e incrementato tutte le attività in essere svolte dal già preesistente gruppo.

L’associazione è nata dalla volontà di circa 70 soci fondatori, i quali successivamente hanno prodotto le singole scelte di operare come soci ordinari (o semplicemente detti volontari) o come sostenitori.

I volontari, ad oggi, sono 46. Nel corso dei mesi sono giunte nuove richieste di adesioni, e questo in sintesi il prospetto dei Soci.

Il Consiglio direttivo, formato da 9 componenti è in piena attività. Le riunioni sono state

svolte, ad eccezione dell’ultima, tutte in videoconferenza. Il Coordinamento continua la

sua funzione operativa ed è formato da 7 componenti.

Il servizio di Unità di Strada è il servizio di punta. Si svolge ormai con regolarità settimanale dal mese di gennaio ogni Sabato sera, e non è stato mai sospeso nemmeno durante l’estate. Questo servizio si svolge in collaborazione con i Volontari Vincenziani che si occupano principalmente della preparazione dei pasti presso i locali della Casa della Carità. Durante la settimana il servizio per i SFD necessita dell’organizzazione che consiste nel reperimento delle materie prime, spesso donate dal MAAS o dal Banco Alimentare o da donatori vari, raccolta degli indumenti e scarpe che vengono richiesti, organizzazione dei volontari in turno, accompagnamento, quando richiesto, per visite mediche di qualcuno degli homeless. È stato attivato un numero di cellulare dedicato ai SFD, ormai diffuso in città, al quale possono chiamare per le loro necessità o urgenze.

Nei locali della parrocchia Santa Maria della Salute guidata da Padre Salvo Cubito e nel Centro Sociale della Casa della Carità sono organizzati degli incontri individuali con volontari qualificati, in particolare con Anna Montopoli, psicologa e psicoterapeuta in forza nella nostra compagine sociale, e Pinella Pistorio, neurologa, psichiatra e musicoterapeuta, volontaria Vincenziana.

Il servizio Raccolta e distribuzione di mobili, arredi e casalinghi prosegue e consente a molte famiglie di apportare un grado di decoro e comfort alle loro modeste abitazioni prive delle basilari dotazioni, quali sedie, letti, tavoli, stoviglie ed elettrodomestici.

Il Servizio di Centro Ascolto presso il Centro Sociale Suor Anna della Casa della Carità ogni giovedì è aperto al ricevimento dell’utenza. Da luglio a settembre il centro è chiuso

ma continua l’attività di assistenza e sostegno per alcune famiglie multiproblematiche.

Amicri in stretta collaborazione con le suore Vincenziane ha seguito e aiutato due famiglie indigenti con figli minori con disabilità e patologie cliniche. Si è provveduto ad attivare risorse umane disponibili per aiutare i genitori a risolvere alcune problematiche tra cui il disbrigo pratiche d’invalidità, il pagamento del ticket per prestazioni sanitarie, consegna pacchi spesa. Spontaneamente è partita una raccolta fondi da parte di amici del socio e volontario Salvo Marzà, i quali venendo a conoscenza di condizioni di estremo bisogno dei genitori del minore KP con grave disabilità in stato di ricovero a Roma, hanno fatto delle donazioni mirate ad aiutare il piccolo e la famiglia.

Sono stati svolti servizio di accompagnamento per lunghe terapie con mezzi propri dei volontari o degli assistiti dal mese di aprile al mese di maggio e da fine agosto a tutt’oggi.

Si ricevono tante richieste di prestito di ausili e presidi sanitari. L’associazione negli

anni ha raccolto donazioni di tanti ausili ormai non più utilizzati dai diretti proprietari, a tal punto che in tanti si rivolgono all’associazione per risolvere un improvviso bisogno, oppure in attesa che l’ASP si attivi ad erogare la prestazione.

Alcuni dei nostri volontari collaborano con i Volontari Vincenziani nella raccolta e catalogazione di abbigliamento e calzature per bambini da 0 a 12 anni, giocattoli, abiti da cerimonia.

Dal mese di giugno è stata attivata la Centrale Operativa virtuale. Sono 13 i volontari, che a rotazione tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30, ad eccezione del sabato fino alle 23.00, seguono tutti servizi che vengono svolti e raccolgono i dati che i volontari in turno comunicano all’operatore, riguardanti ora di inizio e fine, equipaggio, mezzo utilizzato, tipo di servizio e chilometri percorsi. Tutti i dati raccolti vengono inseriti nel Blog di Amicri.

Il tesoriere e il responsabile di cassa gestiscono tutta la Contabilità dell’associazione, si occupano dei contatti con l’istituto bancario, dei bonifici da fare, della rendicontazione delle entrate e uscite.

Tutti i programmi per la raccolta dati, il Blog di Amicri, il programma delle entrate e

uscite sono stati creati da Ferdinando Portuese.

I soci volontari medici mettono a servizio le loro competenze e professionalità tutte le

volte che si individuano delle esigenze sanitarie per i sfd o per alcuni nuclei familiari in

difficoltà socioeconomiche

Sono stati individuati dei referenti per i vari servizi, ai quali tutti i soci possono rivolgersi per chiarimenti o per essere inseriti nella specifica attività, e sono:

Cinzia Lo Iacono raccolta dati servizi

Giuseppe Netti unità di strada

Gaetano Santoro presidi sanitari

Riccardo Messina centrale operativa

Rita Pecora gestione cassa

Ferdinando Portuese programmi informatici

Angela Scuderi raccolta vestiario

Salvo Marzà autoveicoli

Enzo Strano raccolta arredi

Agata Santagati centro sociale

I componenti del Consiglio Direttivo sono: Enzo Strano, Vito Baturi, Francesca Seria, Giuseppe Scornavacca, Agata Santagati, Cinzia Lo Iacono, Salvo Marzà, Sebastiano

Villarà, Salvo Asero.

I componenti del Coordinamento sono: Enzo Strano, Giuseppe Netti, Ferdinando Portuese, Rita Pecora, Agata Santagati, Cinzia Lo Iacono, Salvo Marzà.

In seno al Consiglio Direttivo è stato deciso di limitare l’utilizzo delle due chat principali

Amicri e Good Morning per messaggi vari. Pertanto, è stata assegnata a “Good Morning” una funzione di comunicazione e di inoltro delle richieste che giungono al numero di Amicri, e di individuare i soci disponibili ad occuparsi delle singole richieste, per esempio il collocamento di animali domestici, richieste di lavoro per badanti e colf, etc.; alla chat di Amicri si conferma la funzione di informazione di servizio. Resta confermato che durante i periodi delle grandi festività le chat saranno aperte a tutti per lo scambio di auguri.

L’associazione AMICRI gode sul territorio catanese e provinciale di buoni riscontri di riconoscimento soprattutto di puntualità, affidabilità e professionalità di tutti i volontari impegnati. Tutto questo impegno necessità di partecipazione attiva di una ampia compagine di volontari e di risorse economiche recuperate dalle quote associative annuali e da piccole donazioni che danno il supporto allo svolgimento dei molteplici servizi in atto.

In sintesi, ecco un riepilogo delle Attività svolte fino a settembre, con indicazioni sull’entità dell’impegno profuso in termini di risorse umane e tempo dedicato:

Per quanto riguarda infine le donazioni, ecco due numeri che possono fornire un’idea:

Per quanto riguarda le donazioni di Mobili, giocattoli e dispositivi sanitari mancano i

numeri sulle quantità (censimento in corso e non ancora concluso) ma le risorse umane

impiegate e il tempo dedicato (riportati nella tabella precedente) forniscono una buona

sufficiente indicazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...