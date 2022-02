USA inviano altre truppe in Europa

Facebook



Come anticipato dai media statunitensi, gli Usa invieranno altre truppe in Ucraina. “L’attuale situazione richiede che rinforziamo la posizione difensiva e di deterrenza sul fianco orientale della Nato”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, annunciando l’invio in Europa orientale di 3mila truppe americane aggiuntive. Kirby ha spiegato che circa 2mila militari partiranno dagli Usa per la Polonia e la Germania, mentre mille militari attualmente di stanza in Germania si sposteranno in Romania. “Rimaniamo concentrati sull’evolversi della situazione in Europa e sulle azioni della Russia sul confine con l’Ucraina ed in Bielorussia”, ha detto ancora Kirby.

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha spiegato che i 3.000 soldati Usa che verranno inviati nell’Europa dell’est in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull’Ucraina fanno parte degli 8.500 entrati in stato di allerta e che nei prossimi giorni potrebbero esserci annunci di ulteriori spostamenti. “E’ importante mandare un forte segnale non solo a Putin ma al mondo”, ha detto, precisando che il Pentagono non sa “se la Russia abbia preso la decisione” di aggredire l’Ucraina, “ma di certo ha la capacità di farlo”

Nel primo pomeriggio, spiegava la Cnn, Biden aveva approvato formalmente il dispiegamento di ulteriori militari statunitensi in Europa orientale. A riferirlo funzionari americani. Si tratta, hanno sottolineato i funzionari, di una dimostrazione di sostegno di Washington agli alleati della Nato che si sentono minacciati dalle manovre militari russe ai confini con l’Ucraina.

Lo schieramento di altre truppe da parte degli Stati Uniti in Europa orientale è una decisione “distruttiva”. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri, Alexander Grushko, citato dall’agenzia Interfax. Si tratta di una misura “ingiustificata, distruttiva, che aumenta le tensioni militari e riduce il campo per le decisioni politiche”, ha affermato Grushko.

