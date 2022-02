Tour siciliano per la jazzista Eva Fernandez

Facebook



Eva Fernandez, giovanissima cantante, sassofonista e compositrice con già all’attivo 3 album proveniente dalla fucina di talenti della Sant’Andreu di Barcellona, sbarca in Italia e sceglie la Sicilia per un viaggio sonoro in tre date nell’ambito del Circuito Jazzistico Siciliano organizzato dall’Associazione Catania Jazz, con la direzione artistica di Pompeo Benincasa: accompagnata da Dario Miranda alla chitarra e Juan Pastor al contrabbasso, Eva, alla voce e al sax, si esibirà il 24 febbraio al Teatro ABC di Catania, il 25 al Teatro Golden di Palermo e il 26 al Regina Margherita di Caltanissetta.

Si tratta di un concerto attraverso alcuni dei brani che l’hanno accompagnata negli ultimi anni, tra i quali troviamo brani tratti dal suo ultimo album “I ask”, dove la barcellonese mette musica alla poesia di autori come Alfonsina Storni o Alejandra Pizárnik, con cui ha effettuato tournée a livello nazionale e internazionale con presentazioni a Barcellona, Madrid, Germania, Regno Unito, Francia, Corea e Argentina. Durante la performance, l’artista offrirà al pubblico anche una piccola anteprima delle sue ultime composizioni e di altri brani che, sebbene non suoi, Eva apprezza e ritiene che l’abbiano influenzata notevolmente come compositrice

