“Taste&Win” per una vacanza nel cuore della Sicilia

PasquaInSicilia: domani, sabato 26 febbraio, il sorteggio dei 3 soggiorni in palio con Taste&Win per assaporare la Primavera siciliana

L’aeroporto di Catania, porta d’ingresso per i numerosi viaggiatori e turisti in arrivo in Sicilia, si fa promotore della valorizzazione del turismo isolano attraverso iniziative che mirano a far conoscere ad un pubblico vasto e internazionale i luoghi e le più antiche tradizioni specchio della nostra identità e potenzialmente fruibili dai numerosi turisti che scelgono la Sicilia per le vacanze.

Ne è un esempio l’esposizione, appena conclusa all’interno dell’aeroporto etneo della vara de “ La Scinnenza”, il piccolo gruppo sacro gioiello e simbolo dei riti della Settimana Santa di Caltanissetta.

Il turismo quindi come volano di sviluppo, e nell’ottica di un sempre più turismo sostenibile l’obiettivo principale è quello della destagionalizzazione

A rafforzare l’attività di promozione del territorio, in concomitanza con l’esposizione della piccolo gruppo sacro de “La Scinnenza” è stato lanciato l’evento “Taste&Win” promosso dalla Pro Loco di Caltanissetta e dalla Uno@Uno, che hanno messo in palio tre soggiorni per assistere ai riti della Pasqua nissena e poter vivere una vacanza emotivamente coinvolgente nel cuore della Sicilia.

Caltanissetta si presta ad essere baricentrica rispetto ad un turismo che oltre che andare alla scoperta dei tesori della nostra città, può diventare la naturale sede di stazionamento per quanti da Caltanissetta volessero in giornata visitare importanti mete quale Agrigento, Cefalù, Palermo, Piazza Armerina e Morgantina, Enna e Catania.

Sabato 26 Febbraio saranno sorteggiati i vincitori dei premi in palio #PasquaInSicilia:

· 1° Premio soggiorno quattro notti per 2 persone Centro Sicilia

Buono sconto del 100% offerto da: Hotel Antichi Ricordi

Via Villaglori n. 45, 93100 Caltanissetta

E-mail: info@antichiricordi.com – Web site http://www.antichiricordi.com

2° Premio Soggiorno quattro notti per 2 persone ad Agrigento

Buono sconto del 100% offerto da: Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi

Via Leonardo Sciascia – Palacongressi, 92100 Agrigento

Email distrettovalledeitempli@gmail.com3° Premio Soggiorno quattro notti per 2 persone Centro Sicilia

Buono sconto del 100% offerto da: B&B Pian del Lago

Viale Stefano Candura, 56 – 93100 Caltanissetta

Tel: +39 328 7248644 – Email: info@bbpiandellago.it

Web site http://www.bbpiandellago.it/

