Scoperta piantagione marijuana, sequestrate 1.000 piante a Monreale

Facebook



Shares

Una piantagione di circa mille piante di marijuana è stata scoperta nelle campagne tra Monreale e San Giuseppe Jato, nel palermitano. La ricognizione è stata effettuata dai finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano di Palermo in sinergia con il Reparto operativo aeronavale delle Fiamme Gialle. Sul terreno i militari hanno trovato un uomo intento ad irrigare le piante che si è difeso affermando che tutto l’impianto fosse stato realizzato legalmente con lo scopo di coltivare ‘marijuana light’ per uso cosmetico, tuttavia non è stato in grado di fornire i previsti registri di carico e scarico dei sementi o qualsiasi altra documentazione riferibile alla coltivazione di canapa ad uso consentito.

Durante il controllo, i finanzieri hanno trovato anche 12 involucri di plastica contenenti 6 chili di inflorescenze di marijuana pronti per la vendita e denaro contante per 8.720 euro. In tutto sono stati sequestrati 64,80 chili di marijuana. L’uomo è stato arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...