“Piano Works–Preludes & Sonatas” della pianista catanese Tania Cardillo”

Facebook



Shares

E’ già disponibile dal 21 gennaio scorso nei negozi di dischi e sulle maggiori piattaforme digitali (Youtube Music, Apple Music, Amazon Music, Spotify, ecc.) “Piano Works Vol. 1 Preludes & Sonatas”, il primo della serie di CD con i lavori pianistici (i due cicli di Preludi e le due Sonate) del pianista, compositore e arrangiatore di Ancona Luca Moscardi, registrati ed eseguiti dalla pianista catanese Tania Cardillo. Il cd, registrato lo scorso luglio a Modica nello studio di Gianluca Abbate, su un pianoforte a coda Steinway & Sons, si è avvalso del successivo lavoro di editing e mastering curato da Pietro Soraci ed Emanuele Rossi. La pubblicazione del cd è stata possibile grazie a Edmondo Filippini, direttore della Da Vinci Publishing (https://davinci-edition.com).

A parlare del nuovo cd e della collaborazione con il compositore marchigiano Luca Moscardi è la pianista catanese Tania Cardillo, insegnante di pianoforte nella scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “XX Settembre” di Catania, avvicinatasi alla musica grazie alla nonna materna, Maria Teresa Baldeschi e responsabile da qualche anno del progetto artistico “Pomeriggi musicali a Gravina”, organizzato dal Centro culturale e teatrale Magma di Catania, diretto da Salvo Nicotra.

“Lo scopo principale dei cd dei lavori di Luca Moscardi – spiega la pianista Tania Cardillo – è certamente la divulgazione delle composizioni dell’autore, ma anche un modo per presentarmi ad un pubblico più vasto. Abbiamo puntato alla realizzazione di un prodotto valido sotto il punto di vista professionale, rivolgendoci ad una casa discografica di prestigio internazionale, con sede addirittura in Giappone, affidando la registrazione e le fasi di post-produzione a tecnici specializzati. L’incontro, casuale, con Moscardi è stato su un noto social media: io ho subito apprezzato la scrittura e l’espressività del suo linguaggio e lui il mio modo di suonare. Poi, la stima reciproca ha fatto nascere l’idea di collaborare per incidere i suoi lavori per pianoforte”.

“In questo primo cd – aggiunge la pianista – inizialmente ho avuto qualche dubbio per scegliere i brani da inserire, ma poi la mia decisione è caduta sulle due sonate e le due serie di preludi. La ricerca di padronanza tecnica e l’approfondimento musicale, di alcuni dei preludi, ma soprattutto delle sonate, hanno richiesto particolare costanza e impegno. I 9 Preludi op. 1 e i 4 Preludi op. 10 traggono ispirazione da Scriabin e dal primo Szymanowski ,ma si sviluppano con un efficace stile personale.I temi dei Preludi sono multiformi: malinconici, solari, appassionati, lirici, cupi, fiammeggianti, struggenti, dolenti, concitati, vorticosi, cantabili, virtuosistici, ecc.

La Sonata n.1 op.4 è divisa in tre movimenti e risente dell’influsso della musica del Novecento. Nella scelta dell’ordine delle tracce ho preferito iniziare con i Preludi op. 1, alternando poi ogni serie di preludi con una sonata, per rendere più dinamico l’ascolto e per rispettarne l’ordine cronologico di composizione.

Il secondo volume – che spero di potere registrare prima dell’estate – conterrà la Fantasia e fuga sul nome “GADE”, i 10 Epigrammi op. 21 e i 5 Nocturnal Tales op. 39, in un ordine ancora non stabilito. Il programma dei successivi cd è in via di definizione, considerata anche la prolificità artistica del compositore”.

Il Centro culturale e teatrale Magma, pandemia e situazione sanitaria permettendo, ha in programma un concerto della pianista Tania Cardillo con la presentazione dei brani contenuti nel cd “Piano Works Vol. 1 Preludes & Sonatas”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...