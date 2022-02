Operazione antidroga carabinieri Catania: 15 arresti

Facebook



I Carabinieri di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Caltagirone nei confronti di 15 persone gravemente indiziate, a vario titolo, del reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltagirone e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Palagonia, ha consentito di individuare un consistente canale di rifornimento di cocaina e marijuana, gestito dagli indagati, i quali acquistavano lo stupefacente nei quartieri catanesi di Librino e San Giovanni Galermo, per rifornire alcune piazze di spaccio ubicate a Ramacca e Palagonia.

‘Family affairs’. Questa la denominazione dell’operazione dei carabinieri di Palagonia, nel catanese, che ha portato a 15 ordinanze di applicazione della custodia cautelare, nello specifico 4 destinatari di custodia cautelare in carcere, 5 degli arresti domiciliari, 5 dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 21 alle ore 6 e una dell’obbligo di presentazione alla P.G.) domiciliati nella provincia Catania, gravemente indiziati, a vario titolo, in ordine ai reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L’attività di indagine, protrattasi da maggio del 2018 a novembre dell’anno successivo, trae origine dall’arresto in flagranza di un soggetto trovato in possesso di 5 grammi di cocaina occultati all’interno dei condotti di areazione dell’autovettura sulla quale viaggiava, che poi hanno permesso di evidenziare la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico degli indagati rispetto al loro coinvolgimento in un traffico di stupefacenti il cui mercato di elezione è quello di Ramacca e Palagonia. In particolare, l’attività di commercio illecito di cocaina e marijuana, vedeva ‘protagonisti’ tra gli altri, due soggetti, fratello e sorella, che ricoprivano un ruolo di prim’ordine nella gestione delle fiorenti ’piazze di spaccio’ con la collaborazione di altri giovani che svolgevano tanto il ruolo di ‘pusher’ che di ’vedette’.

In particolare, secondo quanto emerso, la metodologia prevalente utilizzata nella distribuzione della droga era quella di stabilire preventivamente degli appuntamenti mediante una utenza cellulare che fungeva da vero e proprio centralino di servizio per i vari tossicodipendenti (in una occasione sono state registrate ben 175 chiamate provenienti da una stessa utenza) che si recavano nei centri di spaccio prestabiliti per i relativi acquisiti: tra questi figurano una sala giochi, una stalla ed un autolavaggio. Ampiamente ‘decriptato‘ altresì è stato il linguaggio convenzionalmente adottato dagli indagati per la compravendita dello stupefacente (fiocco… bottiglia.. panino.. badduzza…bottiglia d’acqua…tartufo…panzerotto…arancino). Dai contatti telefonici registrati, si può ipotizzare che il volume degli introiti del gruppo criminale potesse aggirarsi sui 3mila euro giornalieri.

E’ stato inoltre riscontrato che i gestori delle piazze di spaccio sui comuni di Palagonia e Ramacca operavano in stretta sintonia per il rifornimento dello stupefacente che veniva acquistato presso i quartieri catanesi di Librino e di S. Giovanni Galermo luogo di domicilio di due coimputati col ruolo di fornitori.

