Guia Jelo protagonista, dal 25 febbraio, su RaiPlay della serie “Il Santone”

Esce venerdì 25 febbraio, su RaiPlay, la serie “Il Santone – Le più belle frasi di Osho”, che vede protagonisti, tra gli altri, Neri Marcorè, Carlotta Natoli, Rossella Brescia e Guia Jelo. L’attrice etnea, navigata e grandissima interprete di teatro, nonché di diversi film per la televisione e il cinema (vedi recentemente “La Befana vien di notte: le origini”), presta il volto, con il suo argento dei capelli, al personaggio della signora Maria, la vicina ammiratrice, amica del cuore di Enzo, interpretato da Neri Marcorè. Solare, simpatica e bizzarra nel suo essere melò e tragicomica.

“E peraltro – teneramente ed esultando Guia ci dice – proprio nella realtà Neri, che io chiamo teneramente Neruccio, è diventato il mio amico del cuore. Credo infatti che il suo ‘amore’, direi cosmico, nei confronti dell’umanità in genere, in particolare dei suoi colleghi artisti e (lo dico orgogliosa) di me, lo fa essere, con la sua pazienza, sua densa ed intelligentissima dote dell’ascolto, anche nella realtà, come il santone della porta accanto”.

Guia prosegue, un po’ rammaricata ma orgogliosamente consapevole. “Si, faccio il ruolo di una vecchietta… (per carità non dite anziana) – spiega – ma quando l’altissimo e magico Neruccio mi prende tra le braccia in uno struggente ballo in mezzo al verde di Roma, ti assicuro che sono quella bambina siciliana che dalla spiaggia catanese guardava in cima verso l’Etna, col cuore grandissimo. E ho messo al servizio della particolare e prestigiosa regia di Laura Muscardin, che ringrazio per avermi voluta con furore, sia la mia maturità che le mie ataviche peculiarità comiche. Infine, se mi concedete una licenza – conclude – chiedo alla Rai e agli sceneggiatori, se ci sarà una seconda serie, oltre al ballo, di concedermi il potergli dare anche un bel bacio senile”. Guia sorride, augurando a tutti buona visione.

