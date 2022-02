Giornata Internazionale della Guida Turistica: a Patti sulle orme di Adelasia

Facebook



L’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina aderisce alla Giornata Internazionale della Guida Turistica – Edizione 2022, istituita in origine dalla World Federation of Tourist Guide Association (WFTGA) e promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT). Tale Giornata si celebra il 21 febbraio ma tradizionalmente gli eventi vengono estesi anche al weekend più vicino alla data o, come quest’anno, addirittura a 2 fine settimana (19-20 febbraio e 5-6 marzo).

E’ questa l’opportunità per meglio far conoscere questa figura lavorativa al grande pubblico e raccontarla per quello che è: un vero professionista il cui ruolo principale è far da ponte tra l’enorme patrimonio artistico culturale che ci circonda e il fruitore, sia esso viaggiatore o abitante del luogo. l’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina propone quest’anno un itinerario incentrato sulla figura di Adelasia del Vasto, madre del primo re normanno in Sicilia Ruggero II, ritiratasi a vita privata a Patti sulla costa nordorientale siciliana.

Il walking tour si snoderà attraverso le strade del centro storico della cittadina seguendo un virtuale viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta di un borgo sconosciuto ai più. La passeggiata in compagnia di una guida abilitata della Regione Siciliana culminerà con la visita della Basilica Cattedrale, preziosa testimonianza della storia millenaria del comune tirrenico nonché luogo dove si trovano le spoglie di Adelasia, racchiuse in uno splendido sarcofago del XVI secolo.

Per l’occasione sarà inoltre aperta eccezionalmente la galleria del castello contenente preziosi reperti provenienti dall’originaria costruzione normanna della chiesa. Le visite saranno effettuate a partire dalle ore 10 di domenica 6 Marzo 2022 previa prenotazione obbligatoria e nel pieno rispetto delle normative per il contenimento del Covid19. Tutti i partecipanti saranno infatti tenuti al rispetto delle norme anti Covid e dovranno essere in possesso di GreenPass rafforzato ed indossare dispositivi di protezione FFP2. Info e prenotazioni tramite mail indirizzata a guideturistichemessina@gmail.com o in alternativa chiamando il numero 3714171565.

