Festa Sant’Agata a Catania a porte chiuse, mons. Gristina “Grande dispiacere”

“Ancora una volta e con grande dispiacere non ci è possibile aprire con la Messa dell’Aurora le due intense giornate di eventi religiosi e civili che caratterizzano la festa di Sant’Agata”. Lo ha affermato l’amministratore apostolico di Catania, mons. Salvatore Gristina, nell’omelia celebrata nella Cattedrale nell’ambito dei festeggiamenti per la Patrona della città che anche quest’anno si svolge senza fedeli presenti per le norme anti Covid-19.

Gristina ha invitato a “pregare per coloro che vivono i disagi della pandemia, per tutti coloro che in vario modo sono loro vicini con l’esercizio della loro professione, con le attività del volontariato e con la ricerca scientifica” e a “non fare mancare la preghiera di suffragio per le vittime del covid 19”. Le iniziative si possono seguire in dirette sui canali social dell’Arcidiocesi di Catania.

