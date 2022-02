E’ venuto a mancare Carlo Lungaro

Facebook



E’ venuto a mancare il dott. Carlo Lungaro, Presidente dell’Azienda Municipale Trasporti di Catania dal 1994 al 2000 e, successivamente, della nuova Azienda Metropolitana Trasporti Catania SpA dal 2013 al 2016.

Persona carismatica, eclettica e dalla personalità forte e volitiva, ha avviato numerose attività originali ed azioni di rinnovamento con la sua visione manageriale ed orientata al continuo efficientamento dell’Azienda e dei servizi offerti al pubblico. Divenne rapidamente celeberrimo per la sua 24 ore, sempre stracolma di carte in cui tracciava idee e strategie che illustrava sempre con grande energia e passione in tutte le sedi, ad esempio in Consiglio Comunale.

Fa riflettere una sua frase riportata nel libro pubblicato per la ricorrenza dei 50 anni della fondazione dell’AMT (2014), in cui l’allora presidente Lungaro parlava di un proprio sogno: “creare una grande Azienda Metropolitana. Lo volevo fortemente, allora come adesso ed ho ripreso a parlare con i partner di ieri, che oggi sembrano essere forse ancora più interessati alla creazione di un grande Laboratorio della Mobilità”. Qualche volta è vero che i sogni e le idee di alcuni, forse più lungimiranti, hanno bisogno di tempi che vanno anche oltre l’esistenza umana, perché ciò che è oggi AMTS, divenuta da pochi mesi Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta dopo la fusione con la società Sostare, si avvicina molto alla visione del dott. Carlo Lungaro, che, con la Sua figura e la Sua opera, rimarrà sempre presente ed importante per la storia della nostra Azienda e della nostra città.

L’AMT esprime, in sintonia con l’Amministrazione Comunale, ed anche a nome del personale aziendale, profondo cordoglio per la Sua dipartita.

