Domani, 1° marzo, A Milo un flashmob musicale per Lucio Dalla

Nel decennale della sua scomparsa. Ospite d’onore il cantautore Vincenzo Spampinato.

A dieci anni dalla prematura scomparsa di Lucio Dalla, la Pro Loco di Milo organizza martedì 1 marzo, nella piazza Belvedere di Milo (CT), a partire dalle ore 6 e 45, un ‘flashmob’ musicale in omaggio al cantautore bolognese. Sarà il cantautore Vincenzo Spampinato ad interpretare all’alba un medley di alcuni brani di Lucio Dalla. Con lui i musicisti Gianfranco La Pira, al pianoforte, Alessandro Longo, al violoncello, e Chiara Veroux, all’arpa. Un modo originale per salutare il sole del primo marzo e omaggiare un artista che aveva scelto Milo, comune alle pendici dell’Etna, per acquistare un’abitazione e trascorrere qui lunghi periodi dell’anno. A Lucio Dalla e all’amico Franco Battiato la Pro Loco di Milo dedicherà presto una statua di bronzo a grandezza naturale che li ritrarrà insieme. L’imponente opera, plasmata dall’artista acese Placido Calì, su bozzetto ideato da Gianfranco La Pira, è già in lavorazione presso la Fonderia Nolana di Nola, in provincia di Napoli, officina artistica specializzata in opere scultoree da quattro generazioni. La statua, che sarà interattiva, verrà collocata nell’estate del 2022 nella centrale piazza Belvedere di Milo.

