Dalla Calabria a Messina con 17 kg di droga: arrestato dai carabinieri

Facebook



Shares

Un 29enne calabrese è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Messina con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno fermato alla rada San Francesco mentre viaggiava a bordo di furgone e nonostante fosse in regola con il green pass si è mostrato da subito particolarmente nervoso.

Nel furgone, in un sottofondo creato artigianalmente, erano stati nascosti 15 panetti di cocaina per un peso complessivo di 17 chili circa. La droga, sottoposta a sequestro penale, è stata inviata al Policlinico universitario ‘G. Martino’ per le analisi di laboratorio che hanno confermato la purezza della sostanza stupefacente.

Il 29enne è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, condotto nel carcere di Gela (Caltanissetta) a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...