Covid oggi Italia: 433 decessi e 99.522 contagi. In Sicilia 44 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 99.522 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 433 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 884.893 tamponi con un tasso di positività che scende all’11,2%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 1.440 in totale e 17 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi che sono 19.000, 324 in meno di ieri.

IN SICILIA. Altre quarantaquattro vittime e 7.057 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 43.692 tamponi effettuati. L’indice di positività è 16,1%.

