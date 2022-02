Covid oggi Italia: 384 decessi e 81.367 contagi. In Sicilia 57 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 81.367 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 9 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 384 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 731.284 tamponi con un tasso di positività all’11,1%.Sono 17.932 i ricoverati con sintomi, 405 in meno da ieri. In totale i ricoveri in terapia intensiva sono invece 1.350, in lieve calo, 26 in meno da ieri, con 90 ingressi del giorno. Da ieri sono guarite 134.460 persone. Gli attuali positivi sono 1.874.625.

IN SICILIA. Sono 7.159 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 9 febbraio. Si registrano inoltre altri 57 morti. 50.509 itamponi processati nell’isola. Il tasso di positività scende al 14,1 per cento rispetto al 15,1 per cento. Gli attuali positivi sono 275.718 con un decremento di 2.093 casi. I guariti sono 9.522, il totale dei decessi sale a 8.923. Sul fronte ospedaliero sono 1.484 ricoverati, con 25 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 115, nove casi in meno rispetto a ieri.

