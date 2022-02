Covid oggi Italia: 278 decessi e 59.749 contagi, In Sicilia 34 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 59.749 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 278 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 555.080 tamponi con un tasso di positività del 10,76%. Sono 15.127 ricoverati con sintomi, 475 in meno da ieri, 1.073 i pazienti in terapia intensiva, 46 in meno da ieri. Le persone attualmente positive sono 1.480.113 con un calo di 70.297 unità da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 129.888 guariti, per un totale di 10.633.268 da inizio pandemia.

IN SICILIA. Sono 6.766 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 febbraio 2022 in Sicilia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 34 morti. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 44.606 tamponi processati. La Regione fa sapere che 168 sono relativi a giorni precedenti al 13 febbraio scorso. Gli attuali positivi scendono a 253.450. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 15.928, mentre dei 34 decessi riportati oggi (9.149 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 11 si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti.

