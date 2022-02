Covid oggi Italia: 252 decessi e 49.040 contagi. In Sicilia 38 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 49.040 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 252 morti. Sono 479.447 i tamponi effettuati, con un tasso di positività al 10,2%. Sono 12.527 i ricoverati con sintomi, -549 da ieri, 886 in terapia intensiva -10 da ieri. Si contano, infine, 89.993 guariti da ieri, 11.109.291 da inizio pandemia.

IN SICILIA. Sono 5.272 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 23 febbraio in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 38 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 37.204 tamponi processati, anche se la Regione fa sapere che 156 sono relativi a giorni precedenti al 20 febbraio scorso. Gli attuali positivi scendono a 231.878. In un solo giorno i guariti sono stati 21.449, mentre dei 38 decessi riportati oggi (9.348 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 8 si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.134, mentre si trovano in terapia intensiva 81 pazienti.

