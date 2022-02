Covid Italia oggi: 229 decessi e 77.029 nuovi casi. In Sicilia 10 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 77.029 i nuovi casi di Coronavirus e 229 i morti in 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Tornano a crescere i pazienti in terapia intensiva (+20, 1.431 in totale), mentre calano i ricoverati con sintomi che sono 18.498, 117 in meno di ieri. Sono 686.544 i tamponi, con un tasso positività all’11,2%. Dall’inizio dell’emergenza sono 11.621.736 i contagiati dal covid-19 mentre salgono a 148.771 le vittime. I guariti salgono a 9.399.717, 134.009 nelle ultime 24 ore. Ad oggi sono 2.073.248 i positivi in Italia, 55.295 in meno di ieri.

IN SICILIA. Altre dieci vittime e 5.929 nuovi casi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 43.032 tamponi effettuati. Il tasso di positività è 13,7 %.

