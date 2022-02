Cinque arresti a Caltanissetta per una serie di furti

Facebook



Sono in tutto sette le misure cautelari di prevenzione disposte dal Gip di Caltanissetta nei confronti di altrettanti soggetti. Quattro persone in carcere, una ai domiciliari e due con obbligo di firma in Questura. Le indagini condotte dalla Polizia hanno permesso di identificare una banda composta da cinque uomini e due donne che avrebbe commesso una serie di furti durante il 2020 a danni di chiese, scuole e private abitazioni trafugando oggetti di valore e oggetti sacri. Una delle due donne è accusata d’aver fatto da “palo” durante l’esecuzione di alcuni di questi furti. Nei prossimi giorni saranno interrogati dal Gip.

