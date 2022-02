Catania a Colori: Verso la costruzione dell’Agenda della Città metropolitana

Facebook



Shares

Venerdì 18 febbraio, alle ore 10.30, nella sala 1 del Centro direzionale Nuovaluce, a Tremestieri Etneo, sarà presentato il progetto “Catania a Colori. L’Agenda della Città metropolitana di Catania per lo sviluppo sostenibile”, uno strumento di programmazione che declina sul territorio metropolitano la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, attuazione dell’Agenda 2030 dell’ONU. Con questo evento si avvia un percorso che porterà alla costruzione di una strategia locale per lo sviluppo sostenibile cercando di cogliere la complessità e la ricchezza del territorio e coinvolgendo quindi tutte le componenti della società, dalle istituzioni pubbliche alle imprese private, dal terzo settore agli operatori dell’informazione e della cultura.

Interverranno: Carmelo Messina, referente tecnico del progetto “Catania a Colori” – Città metropolitana di Catania, Giacomo Giusto, direttore del progetto “Catania a Colori” – Città metropolitana di Catania, Anna Bombonato, AT Sogesid – Ministero della Transizione Ecologica, Carmelo Casano, referente tecnico dell’ Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Messina, Gildo La Barbera, project manager STEP, Caterina Borruso, responsabile di progetto per le strategie di sviluppo sostenibile STEP, Paolo La Greca, ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica dell’Università degli Studi di Catania.

Modera la giornalista Stefania Renda.

Il progetto “Catania a Colori” è promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e realizzato dalla Città metropolitana di Catania con l’assistenza tecnica della società STEP – Strategic Team of Planning e dal Consorzio Solidalia.

L’incontro sarà trasmesso anche in modalità online sulla piattaforma di progetto https://agenda2030.cittametropolitana.ct.it/ per permettere ad enti, istituzioni, associazioni, cittadini di seguire a distanza.

L’evento in presenza rispetterà la normativa anti Covid-19 vigente. Sarà necessario esibire il Green Pass.

Mi piace: Mi piace Caricamento...